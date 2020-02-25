Salı, Şubat 25, 2020
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Sosyal Çalışma Programı (SÇP)

Genel İşkur Sosyal Çalışma Programı (SÇP) 

Sosyal Çalışma Programı Başvuru İşlemleri

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Sosyal Çalışma Programı Başvuru için yapılacak işlem ayakları aşağıya çıkarılmıştır. Umarız işinize yarar. Başvuru Yapılacak websitesi https://esube.iskur.gov.tr/ yada https://esube.iskur.gov.tr/Scp/ScpArama.aspx adresindegiriş

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İşkur İşkur bülten Sosyal Çalışma Programı (SÇP) 

Aksaray’da SÇP Kapsamında 122 Üniversite Öğrencisi Alınacak.

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Aksaray’da farklı kurumlara Sosyal Çalışma Programı ile 122 Üniversite öğrencisi alınacak. Kamu kurumlarına kaç kontenjan bulunduğu aşağıya çıkarılmıştır. Sosyal Çalışma

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