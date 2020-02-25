Sosyal Çalışma Programı (SÇP)

Ardahan’da SÇP Başladı
İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerinin kamu hizmetlerine katılımlarını teşvik etmek ve mesleki tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Sosyal Çalışma Programı”Devam
İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerinin kamu hizmetlerine katılımlarını teşvik etmek ve mesleki tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Sosyal Çalışma Programı”Devam
ISKUR tarafından Sosyal Çalışma Programlarında Asıl Olarak Belirlenenlerin Yapması Gerekenler ile ilgili açiklama aşağıdadır. Sosyal Çalışma Programı listeleri Hizmet SağlayıcıDevam
Sosyal Çalışma Programı Kuraları bugün çekildi.Sosyal Çalışma Programı sonuçlarınızı bugün saat 21.00’de, İŞKUR internet şubeye giriş yaparak Online İşlemler/İstihdam/Sosyal ÇalışmaDevam
Sosyal Çalışma Programı Başvuru için yapılacak işlem ayakları aşağıya çıkarılmıştır. Umarız işinize yarar. Başvuru Yapılacak websitesi https://esube.iskur.gov.tr/ yada https://esube.iskur.gov.tr/Scp/ScpArama.aspx adresindegirişDevam
Sivas’ta farklı kurumlara Sosyal Çalışma Programı ile 289 Üniversite öğrencisi alınacak. Kamu kurumlarına kaç kontenjan bulunduğuna dair bilgi ileri kiDevam
Aksaray’da farklı kurumlara Sosyal Çalışma Programı ile 122 Üniversite öğrencisi alınacak. Kamu kurumlarına kaç kontenjan bulunduğu aşağıya çıkarılmıştır. Sosyal ÇalışmaDevam
Bingöl’de Farklı kurumlara Sosyal Çalışma Programı ile 105 Üniversite öğrencisi alınacak. Kamu kurumlarına kaç kontenjan bulunduğu aşağıya çıkarılmıştır. Sosyal ÇalışmaDevam