Ali ŞAHAN Kimdir?
Ali ŞAHAN Kimdir ? 1958 yılında ÇORUM ‘da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı.1980-2004 yılları arasında Çorum SGK’deDevam
Ali ŞAHAN Kimdir ? 1958 yılında ÇORUM ‘da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı.1980-2004 yılları arasında Çorum SGK’deDevam
İsmail KOÇ Kimdir ? 1964 yılında Ardahan’da doğdu. İstanbul Pendik Lisesini Bitirdi Lisans Eğitimini İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden,Devam
Abdullah Balcı kimdir? 1970 yılında Elazığ’da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1990 yılında özel sektörde çalışma hayatınaDevam
Fatih IŞIK Kimdir? 1977 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Ana Bilim Dalı programında tamamladı. Halen ÇalışmaDevam
İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu işbirliğinde açılacak “Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde –Devam
Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğününde proje ortağı olduğu İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, GiresunDevam
Bingöl Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında İŞKUR İş Kulübü Hizmetlerinin Sunumuna ilişkin protokol imzalandı. Protokolün imzaları Rektör Prof. Dr.Devam
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne İŞKUR üzerinden 50 TYP İşçisi alınacak. Başvurular 10.02.2020 – 14.02.2020 tarihleri arasında alınacaktır. Seçim usulü listeDevam
Çankırı Valiliğine İŞKUR üzerinden 35 TYP İşçisi alınacak. Başvurular 08.02.2020 – 12.02.2020 tarihleri arasında alınacaktır. Seçim usulü liste yöntemi olacaktır.Devam