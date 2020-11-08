C Harfi ile başlayan Meslekler
C ile başlayan 105 Meslek hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.
Cağ Kebap Ustası
Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
Cam Boncuk Yapımcısı ( Mandrelle )
Cam Boru İmal İşçisi
Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle)
Cam Elyaf İmal İşçisi
Cam Elyaf Kalıplama İşçisi
Cam Eşya Kesici (Alevle)
Cam Eşya Kesici (Makineyle)
Cam Eşya Kesicisi (Elle)
Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü
Cam Filmi Uygulama Ustası
Cam Füzyoncu
Cam Hadde Makinesi Operatörü
Cam Keçe İmal İşçisi
Cam Kenarı Perdahlayıcısı
Cam Levha Kesici (Elle)
Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü
Cam Levha Parlatıcısı
Cam Mamul İmalatçısı
Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj)
Cam Oymacı
Cam Pres Makinesi Operatörü
Cam Presçi (Elle)
Cam Süs Eşyası Yapımcısı
Cam Süsleyicisi (Elle)
Cam Şekillendirmeci
Cam Tavcısı
Cam Temizleyici
Cam Tüp Bükücü
Cam Üfleme Makinesi Operatörü
Cam Üfürücü
Cam Üfürücü (Laboratuvar Cihazları)
Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı
Camcı
Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı)
Camcı (Kurşun Çerçeveli Ve Renkli Dekoratif Camları)
Camcı (Vitrin Cam Levhaları)
Cankurtaran
Canlı Model
Canlı Piliç Kabul İşçisi
Cast direktörü
CCTV Operatörü
Celep
Cenaze Levazımatcısı
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı
Cephane Islahatçısı
Cephe Sistemleri Ve Pvc Doğrama Teknisyeni/ Pvc Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni
Cer Fitil Makinesi Ayarcısı
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
Ceraskal Operatörü-İnşaat
Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı
Cerrahi Teknikeri
Cevher Hazırlama Mühendisi
Cevher Hazırlama Teknikeri
Ceviz Yetiştiricisi
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
Cezaevi Katibi
Cımbızcı (Tekstil)
Cıvata İmal İşçisi
Ciğer Ustası
Cilacı
Cilacı (Gemi)
Cilt Bakım Elemanı
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı
Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı
Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı
Cilt Tezyinatçısı (Makine İle)
Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı
Ciltçi – Mücellit (Elle)
Ciltçi ( Mücellit )
Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)
Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü
CNC Freze Tezgahı Operatörü
CNC Kayar Otomat Operatörü
CNC Lazerle Kesme Operatörü
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü
CNC Plazma Kesim Operatörü
CNC Programcısı
CNC Programcısı Yardımcısı
CNC Punch Makinesi Operatörü
CNC Router Operatörü
CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü
CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
CNC Taşlama Operatörü
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
CNC Torna Tezgahı Operatörü
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim Üyesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü
Coğrafya Öğretim Üyesi
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim
Coğrafyacı
Cumhurbaşkanı
Curuf Sıyırıcı
Curufcu
Cümbüş Sanatçısı
Cümbüş Yapımcısı