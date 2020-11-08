C Harfi ile başlayan Meslekler

C ile başlayan 105 Meslek hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Cağ Kebap Ustası

Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı

Cam Boncuk Yapımcısı ( Mandrelle )

Cam Boru İmal İşçisi

Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle)

Cam Elyaf İmal İşçisi

Cam Elyaf Kalıplama İşçisi

Cam Eşya Kesici (Alevle)

Cam Eşya Kesici (Makineyle)

Cam Eşya Kesicisi (Elle)

Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü

Cam Filmi Uygulama Ustası

Cam Füzyoncu

Cam Hadde Makinesi Operatörü

Cam Keçe İmal İşçisi

Cam Kenarı Perdahlayıcısı

Cam Levha Kesici (Elle)

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü

Cam Levha Parlatıcısı

Cam Mamul İmalatçısı

Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj)

Cam Oymacı

Cam Pres Makinesi Operatörü

Cam Presçi (Elle)

Cam Süs Eşyası Yapımcısı

Cam Süsleyicisi (Elle)

Cam Şekillendirmeci

Cam Tavcısı

Cam Temizleyici

Cam Tüp Bükücü

Cam Üfleme Makinesi Operatörü

Cam Üfürücü

Cam Üfürücü (Laboratuvar Cihazları)

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı

Camcı

Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı)

Camcı (Kurşun Çerçeveli Ve Renkli Dekoratif Camları)

Camcı (Vitrin Cam Levhaları)

Cankurtaran

Canlı Model

Canlı Piliç Kabul İşçisi

Cast direktörü

CCTV Operatörü

Celep

Cenaze Levazımatcısı

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı

Cephane Islahatçısı

Cephe Sistemleri Ve Pvc Doğrama Teknisyeni/ Pvc Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil

Ceraskal Operatörü-İnşaat

Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı

Cerrahi Teknikeri

Cevher Hazırlama Mühendisi

Cevher Hazırlama Teknikeri

Ceviz Yetiştiricisi

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü

Cezaevi Katibi

Cımbızcı (Tekstil)

Cıvata İmal İşçisi

Ciğer Ustası

Cilacı

Cilacı (Gemi)

Cilt Bakım Elemanı

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı

Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı

Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı

Cilt Tezyinatçısı (Makine İle)

Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı

Ciltçi – Mücellit (Elle)

Ciltçi ( Mücellit )

Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)

Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü

CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü

CNC Freze Tezgahı Operatörü

CNC Kayar Otomat Operatörü

CNC Lazerle Kesme Operatörü

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü

CNC Plazma Kesim Operatörü

CNC Programcısı

CNC Programcısı Yardımcısı

CNC Punch Makinesi Operatörü

CNC Router Operatörü

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi

CNC Taşlama Operatörü

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü

CNC Torna Tezgahı Operatörü

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim Üyesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü

Coğrafya Öğretim Üyesi

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim

Coğrafyacı

Cumhurbaşkanı

Curuf Sıyırıcı

Curufcu

Cümbüş Sanatçısı

Cümbüş Yapımcısı