Perşembe, Kasım 12, 2020
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Meslek Portalı – Meslekler

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Meslekler Sözlüğü 

Ç Harfi İle Başlayan Meslekler

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Ç ile başlayan 222 adet mesleğe ait bilgilerin bulunduğu liste aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
2310.34Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
4222.06Çağrı Karşılama Personeli
4222.05Çağrı Merkezi Elemanı
4222.02Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
4222.04Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)
3341.10Çağrı Merkezi Takım Lideri
3341.05Çağrı Merkezi Yöneticisi
2631.03Çalışma Ekonomisti
9121.01Çamaşırcı (Genel)
8157.01Çamaşırhane Görevlisi
5151.12Çamaşırhane Şefi
8157.08Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu
7533.63Çanta Dikim Elemanı
8156.03Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci
5223.12Çanta Satış Elemanı
7536.27Çanta Tamircisi
9213.03Çapacı-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
7223.16Çapakçı
7536.21Çarık Ustası
7233.36Çarkçıbaşı (Gemi)
7318.33Çarpana Dokumacı
7515.05Çay Eksperi
8161.27Çay Kurutma Fırını işçisi
8183.33Çay Paketleme Makinesi Operatörü
5131.07Çay Servis Elemanı (Askıcı)
3142.45Çay Teknolojisi Teknisyeni
9211.01Çay Toplama İşçisi
8161.64Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı
6112.02Çay Yetiştiricisi
9412.02Çaycı
9412.08Çaycı – büro, otel ve diğer işyerlerinde
6113.48Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi
8151.37Çekmeci (İplik)
8113.02Çektirmeci-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları
6113.40Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek Yetiştiricisi
3115.17Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni
2321.06Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni
7222.29Çelik Hasır İmal İşçisi
8121.86Çelik Jant Makinesi Operatörü
8219.12Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)
8122.21Çelik Kapı Boya İşçisi
7521.04Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi
8219.05Çelik Kapı Montaj İşçisi
7213.18Çelik Kasa İmal Ustası
7212.38Çelik Kaynakçısı
3112.23Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni
7213.23Çelik Levha Bükücüsü
3118.14Çelik Yapı Teknik Ressamı 
7213.32Çelik Yapılandırmacı
7222.28Çelik Zincir İmal İşçisi
8121.46Çelikhane İşçisi
7115.21Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
9520.10Çerçi – seyyar satıcı (gıda dışı)
5412.08Çevik Kuvvet Polisi
2643.03Çevirmen/Tercüman
2310.35Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi
2133.02Çevre Eğiticisi
2143.02Çevre Görevlisi
3257.12Çevre Hizmetleri Elemanı
3257.13Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri
2143.01Çevre Mühendisi
2310.36Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
2321.07Çevre Sağlığı Öğretmeni
3257.04Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri
3257.08Çevre Sağlığı Teknisyeni
2310.37Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi
3257.09Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri
7533.54Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı
9510.07Çığırtkan
8350.15Çımacı
7318.45Çıpıt Dokumacı
8151.50Çırçır Makinesi Operatörü 
5223.13Çiçek Düzenleyicisi
2320.12Çiçek Örgü / Dokuma Öğretmeni
9520.09Çiçek satıcısı – seyyar
5223.14Çiçek Satış Elemanı
7549.01Çiçek Tanzimcisi
6113.08Çiçek Yetiştirme İşçisi
5221.03Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
6113.41Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.42Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
7533.45Çift İğne Makineci
7233.53Çift İğne Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
6113.03Çiftçi (Bahçıvan)
6121.02Çiftçi (Hayvancılık)
6330.01Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanları
6122.01Çiftçi (Kümes Hayvanları)
6112.03Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve Fidanlık Ürünleri)
6130.01Çiftçi (Pazara Yönelik)
6111.01Çiftçi (Tarla Ürünleri)
9321.19Çiftlemeci (Çorap) 
6130.02Çiftlik İşçisi (Genel)
6130.05Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)
1311.02Çiftlik Yöneticisi
9411.06Çiğ Köfte Ustası
9411.12Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı
8160.11Çiklet İmal İşçisi
8160.12Çikolata İmal İşçisi
8160.13Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü
8160.14Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
8160.15Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü
8151.06Çile Makinesi İşçisi
6112.17Çilek Yetiştiricisi
3142.60Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
9214.01Çim Saha Görevlisi
8114.02Çimento İmal İşçisi
8114.26Çimento Paketleme Makinesi Operatörü
3111.25Çimento Test Elemanı 
8114.30Çimento Üretim Elemanı
3139.20Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı
3122.34Çimento Üretim Sorumlusu
9329.03Çimento Üretim Yardımcı Elemanı 
8113.03Çimentolama, Asitleme Ve Test Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları
3117.03Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları
2230.03Çin Bitkisel İlaç Uygulayıcısı
2353.09Çince Öğretmeni
3119.35Çini İşlemeciliği Teknikeri
7316.18Çini İşlemecisi
3119.49Çini Teknisyeni
3119.42Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni
6113.67Çit Bitkileri Yetiştiricisi
7522.33Çivi Çakma Makinesi Operatörü
7223.17Çivi İmal Makinesi Operatörü
2166.13Çizer (İllüstratör)
7522.41Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
6121.13Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
6121.12Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
2212.58Çocuk Acil Uzmanı
2212.13Çocuk Alerji Uzmanı
2659.10Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri 
5311.01Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
5311.03Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)
1341.01Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri
8159.20Çocuk Bezi Makinesi Operatörü
2212.14Çocuk Cerrahisi Uzmanı
7533.32Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı
7533.64Çocuk Dış Giysileri Dikimi (Ceket- Mont- Manto) Elemanı
7533.60Çocuk Elbise Dikim Elemanı
2212.15Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
2212.68Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
2212.59Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
2212.60Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı
2269.02Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları)
2269.09Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri)
2269.10Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri)
2269.01Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 
2269.12Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Aile Danışma Merkezi)
2269.11Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)
2269.07Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)
2269.08Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Toplum Merkezleri)
5312.01Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri
2342.03Çocuk Gelişimi Uzmanı
5312.03Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
2310.38Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi
2320.13Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
2212.52Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
7532.30Çocuk Giyim Modelisti
2163.11Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni
2212.61Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı
7533.33Çocuk Gösteri Giysileri Dikim Elemanı
2212.63Çocuk Hematolojisi Uzmanı
2212.62Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı
2221.28Çocuk Hemşiresi
2212.64Çocuk İmmünolojisi Uzmanı
2212.65Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
2212.66Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
2212.17Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
5223.15Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
5311.04Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri
2212.67Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
2212.69Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
2212.70Çocuk Nörolojisi Uzmanı
2212.18Çocuk Onkolojisi Uzmanı
5412.15Çocuk Polisi 
2212.53Çocuk Psikiyatri Uzmanı
2212.71Çocuk Radyolojisi Uzmanı
2212.72Çocuk Romatolojisi Uzmanı
2212.16Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2212.19Çocuk Üroloji Uzmanı
7533.65Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Gömlek-Bluz-Elbise-Etek-Pantolon-Jean Pantolon)
7533.34Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı
2212.74Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2212.73Çocuk Yoğun Bakımı Uzmanı
7223.18Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
6113.43Çok Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
7523.37Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
2166.11Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
2513.06Çoklu Ortam Programcısı
7421.16Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı
8152.60Çorap Burun Makinesi Operatörü
7318.59Çorap Desenci
7543.01Çorap Kontrolörü
3119.60Çorap Moda Tasarım Teknikeri
8152.02Çorap Onarıcı
3119.15Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni
8152.18Çorap Örme Makinesi Operatörü
8152.19Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
7513.16Çökelek Ustası
7314.02Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı
7314.03Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı
7314.04Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle)
7314.05Çömlek Ve Porselen Modelcisi
7314.06Çömlek Ve Porselen Montaj İşçisi
7314.07Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi
7314.08Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle)
8181.38Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla)
7314.09Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi
7314.10Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle)
8181.13Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Makineyle)
7314.11Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı
8181.14Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle)
7314.12Çömlekçi
3132.02Çöp Fırını Operatörü
8332.04Çöp Kamyonu Sürücüsü
9612.02Çöp Tasnif Ediciler
9611.01Çöpçü
8131.90Çözelti Hazırlama Elemanı
8152.03Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı)
8152.36Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)
8152.64Çözgü Operatörü
8152.04Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)
8152.52Çözgülü Örme Makinesi Operatörü

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