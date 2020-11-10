Ç Harfi İle Başlayan Meslekler
Ç ile başlayan 222 adet mesleğe ait bilgilerin bulunduğu liste aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|2310.34
|Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|4222.06
|Çağrı Karşılama Personeli
|4222.05
|Çağrı Merkezi Elemanı
|4222.02
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|4222.04
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)
|3341.10
|Çağrı Merkezi Takım Lideri
|3341.05
|Çağrı Merkezi Yöneticisi
|2631.03
|Çalışma Ekonomisti
|9121.01
|Çamaşırcı (Genel)
|8157.01
|Çamaşırhane Görevlisi
|5151.12
|Çamaşırhane Şefi
|8157.08
|Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu
|7533.63
|Çanta Dikim Elemanı
|8156.03
|Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci
|5223.12
|Çanta Satış Elemanı
|7536.27
|Çanta Tamircisi
|9213.03
|Çapacı-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
|7223.16
|Çapakçı
|7536.21
|Çarık Ustası
|7233.36
|Çarkçıbaşı (Gemi)
|7318.33
|Çarpana Dokumacı
|7515.05
|Çay Eksperi
|8161.27
|Çay Kurutma Fırını işçisi
|8183.33
|Çay Paketleme Makinesi Operatörü
|5131.07
|Çay Servis Elemanı (Askıcı)
|3142.45
|Çay Teknolojisi Teknisyeni
|9211.01
|Çay Toplama İşçisi
|8161.64
|Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı
|6112.02
|Çay Yetiştiricisi
|9412.02
|Çaycı
|9412.08
|Çaycı – büro, otel ve diğer işyerlerinde
|6113.48
|Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi
|8151.37
|Çekmeci (İplik)
|8113.02
|Çektirmeci-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları
|6113.40
|Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek Yetiştiricisi
|3115.17
|Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni
|2321.06
|Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni
|7222.29
|Çelik Hasır İmal İşçisi
|8121.86
|Çelik Jant Makinesi Operatörü
|8219.12
|Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)
|8122.21
|Çelik Kapı Boya İşçisi
|7521.04
|Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi
|8219.05
|Çelik Kapı Montaj İşçisi
|7213.18
|Çelik Kasa İmal Ustası
|7212.38
|Çelik Kaynakçısı
|3112.23
|Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni
|7213.23
|Çelik Levha Bükücüsü
|3118.14
|Çelik Yapı Teknik Ressamı
|7213.32
|Çelik Yapılandırmacı
|7222.28
|Çelik Zincir İmal İşçisi
|8121.46
|Çelikhane İşçisi
|7115.21
|Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
|9520.10
|Çerçi – seyyar satıcı (gıda dışı)
|5412.08
|Çevik Kuvvet Polisi
|2643.03
|Çevirmen/Tercüman
|2310.35
|Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi
|2133.02
|Çevre Eğiticisi
|2143.02
|Çevre Görevlisi
|3257.12
|Çevre Hizmetleri Elemanı
|3257.13
|Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri
|2143.01
|Çevre Mühendisi
|2310.36
|Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
|2321.07
|Çevre Sağlığı Öğretmeni
|3257.04
|Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri
|3257.08
|Çevre Sağlığı Teknisyeni
|2310.37
|Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi
|3257.09
|Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri
|7533.54
|Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı
|9510.07
|Çığırtkan
|8350.15
|Çımacı
|7318.45
|Çıpıt Dokumacı
|8151.50
|Çırçır Makinesi Operatörü
|5223.13
|Çiçek Düzenleyicisi
|2320.12
|Çiçek Örgü / Dokuma Öğretmeni
|9520.09
|Çiçek satıcısı – seyyar
|5223.14
|Çiçek Satış Elemanı
|7549.01
|Çiçek Tanzimcisi
|6113.08
|Çiçek Yetiştirme İşçisi
|5221.03
|Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
|6113.41
|Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|6113.42
|Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
|7533.45
|Çift İğne Makineci
|7233.53
|Çift İğne Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
|6113.03
|Çiftçi (Bahçıvan)
|6121.02
|Çiftçi (Hayvancılık)
|6330.01
|Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanları
|6122.01
|Çiftçi (Kümes Hayvanları)
|6112.03
|Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve Fidanlık Ürünleri)
|6130.01
|Çiftçi (Pazara Yönelik)
|6111.01
|Çiftçi (Tarla Ürünleri)
|9321.19
|Çiftlemeci (Çorap)
|6130.02
|Çiftlik İşçisi (Genel)
|6130.05
|Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)
|1311.02
|Çiftlik Yöneticisi
|9411.06
|Çiğ Köfte Ustası
|9411.12
|Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı
|8160.11
|Çiklet İmal İşçisi
|8160.12
|Çikolata İmal İşçisi
|8160.13
|Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü
|8160.14
|Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
|8160.15
|Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü
|8151.06
|Çile Makinesi İşçisi
|6112.17
|Çilek Yetiştiricisi
|3142.60
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
|9214.01
|Çim Saha Görevlisi
|8114.02
|Çimento İmal İşçisi
|8114.26
|Çimento Paketleme Makinesi Operatörü
|3111.25
|Çimento Test Elemanı
|8114.30
|Çimento Üretim Elemanı
|3139.20
|Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı
|3122.34
|Çimento Üretim Sorumlusu
|9329.03
|Çimento Üretim Yardımcı Elemanı
|8113.03
|Çimentolama, Asitleme Ve Test Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları
|3117.03
|Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları
|2230.03
|Çin Bitkisel İlaç Uygulayıcısı
|2353.09
|Çince Öğretmeni
|3119.35
|Çini İşlemeciliği Teknikeri
|7316.18
|Çini İşlemecisi
|3119.49
|Çini Teknisyeni
|3119.42
|Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni
|6113.67
|Çit Bitkileri Yetiştiricisi
|7522.33
|Çivi Çakma Makinesi Operatörü
|7223.17
|Çivi İmal Makinesi Operatörü
|2166.13
|Çizer (İllüstratör)
|7522.41
|Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
|6121.13
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
|6121.12
|Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
|2212.58
|Çocuk Acil Uzmanı
|2212.13
|Çocuk Alerji Uzmanı
|2659.10
|Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri
|5311.01
|Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
|5311.03
|Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)
|1341.01
|Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri
|8159.20
|Çocuk Bezi Makinesi Operatörü
|2212.14
|Çocuk Cerrahisi Uzmanı
|7533.32
|Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı
|7533.64
|Çocuk Dış Giysileri Dikimi (Ceket- Mont- Manto) Elemanı
|7533.60
|Çocuk Elbise Dikim Elemanı
|2212.15
|Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
|2212.68
|Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
|2212.59
|Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
|2212.60
|Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı
|2269.02
|Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları)
|2269.09
|Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri)
|2269.10
|Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri)
|2269.01
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı
|2269.12
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Aile Danışma Merkezi)
|2269.11
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)
|2269.07
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)
|2269.08
|Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Toplum Merkezleri)
|5312.01
|Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri
|2342.03
|Çocuk Gelişimi Uzmanı
|5312.03
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
|2310.38
|Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi
|2320.13
|Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni
|2212.52
|Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
|7532.30
|Çocuk Giyim Modelisti
|2163.11
|Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni
|2212.61
|Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı
|7533.33
|Çocuk Gösteri Giysileri Dikim Elemanı
|2212.63
|Çocuk Hematolojisi Uzmanı
|2212.62
|Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı
|2221.28
|Çocuk Hemşiresi
|2212.64
|Çocuk İmmünolojisi Uzmanı
|2212.65
|Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
|2212.66
|Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
|2212.17
|Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
|5223.15
|Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
|5311.04
|Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri
|2212.67
|Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
|2212.69
|Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
|2212.70
|Çocuk Nörolojisi Uzmanı
|2212.18
|Çocuk Onkolojisi Uzmanı
|5412.15
|Çocuk Polisi
|2212.53
|Çocuk Psikiyatri Uzmanı
|2212.71
|Çocuk Radyolojisi Uzmanı
|2212.72
|Çocuk Romatolojisi Uzmanı
|2212.16
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
|2212.19
|Çocuk Üroloji Uzmanı
|7533.65
|Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Gömlek-Bluz-Elbise-Etek-Pantolon-Jean Pantolon)
|7533.34
|Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı
|2212.74
|Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
|2212.73
|Çocuk Yoğun Bakımı Uzmanı
|7223.18
|Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|6113.43
|Çok Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
|7523.37
|Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|2166.11
|Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
|2513.06
|Çoklu Ortam Programcısı
|7421.16
|Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı
|8152.60
|Çorap Burun Makinesi Operatörü
|7318.59
|Çorap Desenci
|7543.01
|Çorap Kontrolörü
|3119.60
|Çorap Moda Tasarım Teknikeri
|8152.02
|Çorap Onarıcı
|3119.15
|Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni
|8152.18
|Çorap Örme Makinesi Operatörü
|8152.19
|Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
|7513.16
|Çökelek Ustası
|7314.02
|Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı
|7314.03
|Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı
|7314.04
|Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle)
|7314.05
|Çömlek Ve Porselen Modelcisi
|7314.06
|Çömlek Ve Porselen Montaj İşçisi
|7314.07
|Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi
|7314.08
|Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle)
|8181.38
|Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla)
|7314.09
|Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi
|7314.10
|Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle)
|8181.13
|Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Makineyle)
|7314.11
|Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı
|8181.14
|Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle)
|7314.12
|Çömlekçi
|3132.02
|Çöp Fırını Operatörü
|8332.04
|Çöp Kamyonu Sürücüsü
|9612.02
|Çöp Tasnif Ediciler
|9611.01
|Çöpçü
|8131.90
|Çözelti Hazırlama Elemanı
|8152.03
|Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı)
|8152.36
|Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)
|8152.64
|Çözgü Operatörü
|8152.04
|Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)
|8152.52
|Çözgülü Örme Makinesi Operatörü