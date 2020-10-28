B harfi ile başlayan meslekler hakkında güncel ve doğru bilgilerin bulunduğu arşiv

7119.05 Baca Kontrol Personeli

7119.04 Baca Montaj Personeli

7133.01 Baca Temizleyicisi

6112.38 Badem Yetiştiricisi

3422.66 Badminton Antrenörü

5112.06 Bagaj Kondüktörü

4323.10 Bagaj Memuru

9621.04 Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)

6113.39 Bağ Aşılamacı

6113.20 Bağ Budama İşçisi

6113.38 Bağ Fidanı Yetiştiricisi

9311.12 Bağcı – taşocağı

3142.06 Bağcılık Teknikeri

7511.19 Bağırsak İşçisi

4214.01 Bağış Toplama Elemanı

2652.32 Bağlama Sanatçısı

7312.22 Bağlama Yapımcısı

7222.01 Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı

6113.22 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)

3142.55 Bahçe Bitkileri Teknisyeni

5223.05 Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı

2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni

2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni

3142.15 Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri

2321.03 Bahçecilik Öğretmeni

6113.10 Bahçıvan

7421.09 Bahis Makineleri Tamircisi

4212.01 Bahisçi (Spor)

1111.04 Bakan

2144.22 Bakım Onarım Mühendisi

7411.01 Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı

7313.19 Bakır İşleme ve Süslemecisi

7126.22 Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı

5221.11 Bakkal

6111.37 Bakla Yetiştiricisi

6111.55 Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi

6111.32 Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi

2131.02 Bakteriyolog

8161.63 Bal İşleme ve Paketleme İşçisi

8160.03 Bal Sağım Operatörü

8114.31 Balata İmal İşçisi

2653.03 Bale Dansçısı

7511.03 Balık Temizleme İşçisi

1420.05 Balık Toptancısı

8160.04 Balık Yemi İmal İşçisi

3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri

6222.01 Balıkçı Gemisi Kaptanı

2132.02 Balıkçılık Danışmanı

2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

9216.02 Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri

3153.04 Balon Pilotu

8154.51 Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)

9520.07 Baloncu – seyyar satış

9321.11 Balyacı

8189.04 Balyalama Pres Operatörü

7317.06 Bambu Mobilya İmal İşçisi

6111.05 Bamya Yetiştiricisi

2652.34 Bando Şefi

4211.10 Banka Gişe Yetkilisi

1211.13 Banka Müdürü

4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı

2412.09 Bankacılık ve Finans Uzmanı

4211.12 Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı

8161.42 Bant elemanı

8111.16 Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi

7212.21 Bant Kaynakçısı

8111.08 Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni)

7533.08 Bant Şefi (Tekstil)

8159.03 Bant Verev Makinesi İşçisi

9311.13 Bantçı – maden

9311.14 Bantçı – taşocağı

5132.05 Bar Görevlisi

5132.02 Bar Kaptanı (Otel)

1412.01 Bar Müdürü

5132.03 Bar Servis Elemanı

5132.06 Bar Şefi

4132.07 Barkodcu

5132.01 Barmen-Barmaid

3435.18 Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri

2432.05 Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri

8121.01 Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü

8181.65 Basınçlı Dökümhane İşçisi (Seramik)

2432.01 Basınla İlişkiler Görevlisi

3422.08 Basketbol Antrenörü

3421.08 Basketbolcu

7233.38 Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil)

7322.02 Baskı Operatörü – Tekstil

7322.03 Baskı Operatörü – Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)

3119.18 Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni

3119.58 Baskı Sonrası Birim Sorumlusu

7322.44 Baskı Sonrası Operatörü

7322.20 Baskıcı (Kontrplak)

7322.32 Baskıcı (Makineyle) -Cam

7322.21 Baskıcı (Plastik)

7322.22 Baskıcı (Suni Deri)

7322.19 Baskıcı Cam- (Elle)

9510.04 Baskülcü – sokak

7522.23 Baston Ustası

8172.02 Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası)

8350.03 Baş Dümenci Gemi

5111.01 Baş Kamarot (Gemi)

3111.10 Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu

2161.03 Baş Mimar

7323.09 Baş Mücellit

1112.11 Baş Müdür-Kamu

3359.19 Baş Müfettiş

2149.16 Baş Mühendis

2144.16 Baş Mühendis (Gemi)

7531.22 Baş Perukçu (Sahne Stüdyo)

1111.03 Başbakan

1213.09 Başeczacı

1120.02 Başhekim

1120.03 Başhekim Yardımcısı

2221.10 Başhemşire

7119.01 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

1120.04 Başkan-Özel Sektör

3315.07 Başkeşifçi (Gemi)

1349.04 Başkomiser

1112.24 Başkonsolos

4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)

3119.78 Başteknisyen

2423.22 Başuzman

2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi

9329.06 Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi

9321.08 Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi

9621.14 Bavul taşıyıcısı

5141.02 Bayan Kuaförü

3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)

5223.06 Bayrak / Flama Satış Elemanı

7533.52 Bayrak Dikimcisi

7422.14 Baz İstasyonu Montaj Elemanı

7533.31 Bebe Giysileri Dikim Elemanı

7533.61 Bebek Giysileri Dikim Elemanı

7318.64 Bebek Odası Hazırlama Elemanı

2330.01 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi

9622.02 Beden İşçisi (Genel)

9312.02 Beden İşçisi (İnşaat)

9333.23 Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)

9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)

5414.13 Bekçi

8342.26 Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü

7126.18 Bekstop Operatörü

2360.45 Belletici

7231.35 Benzinli Otomotiv Mekanikeri

3142.14 Besicilik Teknikeri

2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi

2320.06 Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni

2320.07 Besin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim

3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni

8183.05 Besleme İşçisi (Bisküvi)

8121.03 Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama

2652.02 Bestekar/kompozitör

2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi

8181.33 Beşiger Operatörü (Seramik)

8342.02 Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü

8114.35 Beton Baca Üretim Makinası Operatörü

8114.34 Beton Boru Üretim Makinası Operatörü

8342.32 Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)

7114.02 Beton Direk Kalıp Açma İşçisi

7114.01 Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi

7114.03 Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi

8342.03 Beton Kaplama Makinesi Operatörü

3111.29 Beton Laboratuvar Test Elemanı

8114.33 Beton Parke Üretim Makinası Operatörü

7122.09 Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi

8114.03 Beton Pompa-Püskürtme Operatörü

8114.04 Beton Santral Operatörü

3112.11 Beton Teknikeri

3112.43 Beton Tesis Şefi

8114.05 Beton Transmikser Operatörü

7114.11 Beton Ve Betonarme Kalıpçısı

7114.04 Betonarme Demircisi

3112.34 Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni

7114.05 Betonarmeci

3112.47 Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni

8114.12 Betoniyer Operatörü

5223.07 Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı

5223.08 Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı

8171.01 Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru

2212.12 Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

3422.81 Beyzbol Antrenörü

3422.82 Beyzbol Hakemi

7533.70 Bez Bebek Yapımcısı

7532.17 Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi

8189.08 Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi)

8114.06 Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi

6111.38 Bezelye Yetiştiricisi

7222.21 Bıçak İmal İşçisi

8172.03 Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)

7523.04 Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)

6122.13 Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi

6111.39 Biber Yetiştiricisi

8341.06 Biçerdöver Operatör Yardımcısı

8341.09 Biçerdöver Operatörü

7233.31 Biçerdöver Tamircisi

5223.64 Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı

3422.54 Bilardo Eğitmeni

5230.05 Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)

5230.01 Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)

5230.06 Bilet Satış Elemanı (Uçak)

9629.13 Bilet Toplayıcısı

3512.13 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri

2529.01 Bilgi Güvenlik Denetmeni

2529.05 Bilgi Güvenlik Uzmanı

3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı

3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu

2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı

3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi (Banka)

2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı

1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü

2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi

2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi

7422.05 Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı

7422.06 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı

7422.07 Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı

2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti

2522.01 Bilgisayar Ağı Yöneticisi

2320.08 Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim

7422.04 Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı

4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı

2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi

3113.22 Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı

3119.29 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci

4419.09 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü

3112.25 Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı

3118.06 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı

4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi

4419.06 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı

2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi

2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri

3119.43 Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)

3512.09 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi

2356.01 Bilgisayar Eğiticisi

2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü

4132.01 Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)

2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi

2512.02 Bilgisayar Mühendisi

2310.19 Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi

3511.04 Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri

4132.06 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)

4132.08 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları)

3511.06 Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı

2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı

2320.09 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim

3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni

3512.11 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri

2514.01 Bilgisayar Programcısı

5223.09 Bilgisayar Satış Elemanı

7422.17 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

2522.02 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi

3512.08 Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni

3512.03 Bilgisayar Teknisyeni

3511.07 Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri

3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri

2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi

3512.02 Bilgisayar Yazılım Teknisyeni

2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi

7533.62 Bilgisayarda Çocuk Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı

7533.59 Bilgisayarda Erkek Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı

7533.58 Bilgisayarda Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı

2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi

8121.81 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )

3115.41 Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni

7532.36 Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü

4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

3139.05 Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni

2633.08 Bilim Tarihçisi

2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi

2514.07 Bilişim Personeli

2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi

2321.04 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

3511.03 Bilişim Uzmanı

5153.01 Bina Bakımcısı

2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi

7133.02 Bina Dış Yüzey Temizleyicisi

7124.09 Bina Tecritçisi (Makine İle)

9313.01 Bina Yıkım İşçisi

0110.24 Binbaşı (Hava Kuvvetleri)

0110.44 Binbaşı (Jandarma)

0110.23 Binbaşı (Kara Kuvvetleri)

0110.55 Binbaşı (Sahil Güvenlik)

0110.25 Binbaşı(Deniz Kuvvetleri)

7533.72 Bindallı (üç etek) Yapımcısı

9613.01 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (Dış Mekan)

9112.16 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (İç Mekan)

3423.03 Binicilik Eğitmeni

8160.05 Bira Filtreleme İşçisi

8183.09 Bira Kasalama İşçisi

3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı

7127.07 Bireysel Isıtma Tesisatçısı

1211.17 Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)

4211.01 Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)

7127.09 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı

7127.10 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı

7127.08 Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı

3341.14 Birim Sorumlusu

2240.01 Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik

3422.44 Bisiklet Antrenörü

7234.02 Bisiklet Tamircisi

8160.06 Bisküvi Düzeltme İşçisi

7512.25 Bisküvi İmalat İşçisi

8160.07 Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü

8121.12 Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane)

7233.60 Bitki Bakım Ve Koruma Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

3142.27 Bitki Koruma Teknikeri

9214.02 Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi

3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri

3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri

3142.28 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama/tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri

8161.52 Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü

8161.43 Bitkisel Yağ Üretim Operatörü

7318.46 Biyeci

3131.12 Biyogaz Sistemleri Elemanı

3131.14 Biyogaz Sistemleri Sorumlusu

3131.13 Biyogaz Sistemleri Ustası

2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi

3141.02 Biyokimya Teknikeri

2131.01 Biyokimyager

2131.03 Biyolog

3141.01 Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni

2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi

2330.02 Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim

3211.05 Biyomedikal Cihaz Teknikeri

2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni

3211.24 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

3211.25 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni

2149.07 Biyomedikal Mühendisi

2131.13 Biyomühendis

1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü

7544.04 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı

2132.05 Biyosistem Mühendisi

2131.08 Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog

2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi

2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi

8181.67 Bizoteci

7322.23 Blok Motif Baskıcısı

8121.13 Bobin Açıcı (Metal)

9329.26 Bobin aktarma işçisi

8121.14 Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

8121.15 Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane)

8121.16 Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

8212.03 Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü

8151.03 Bobin Kırıcı-İplik

8151.26 Bobin Makinesi Operatörü

9321.03 Bobin Paketleme İşçisi

8151.04 Bobin Sarıcı (Mensucat)

8121.17 Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

9329.28 Bobin sarma işçisi – elektrik

8121.18 Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

8121.19 Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane)

9329.42 Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik

3113.20 Bobinaj Teknisyeni

8212.04 Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü)

9329.27 Bobinci – yün iplik

8151.02 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü

8342.28 Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü

3421.27 Bocce Sporcusu

8142.39 Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası

3422.18 Boks Antrenörü

3421.17 Boksör

5412.07 Bomba Uzmanı (Polis)

7223.03 Bombe Pres Tezgahı Operatörü

7315.01 Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası

2413.01 Bono Analisti

3521.18 Boom Operatörü

7223.04 Boring Matkap Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

7223.05 Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği

3311.06 Borsa Ve Finans Meslek Elemanı

9311.15 Boru ajöstörü – maden

8111.26 Boru Ajöstörü-Yer Altı

7126.01 Boru Döşemecisi

7212.18 Boru Kaynakçısı

7223.06 Boru Kesme Makinesi İşçisi

7223.07 Boru Kıvırma Makinesi İşçisi

7223.08 Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi

7126.33 Boru Tamir Ustası

7224.10 Boru Taşlama Tezgahı İşçisi

7126.04 Boru Tesisatçısı-Buhar

7126.02 Boru Tesisatçısı-Gemi

7126.03 Boru Tesisatçısı-Uçak

7223.09 Borverk (Bohrwerk) Operatörü

8160.08 Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü

3152.11 Bot Kaptanı

7536.06 Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı

2310.29 Botanik Öğretim Üyesi

2131.04 Botanist

9321.10 Boya dolum ve ambalajlama işçisi

8131.42 Boya Hazırlayıcı (Tekstil)

8131.07 Boya Kurutma Fırını İşçisi

8131.51 Boya Renk Ayar Elemanı

5223.10 Boya Satış Elemanı

3116.08 Boya Teknikeri

8131.71 Boya Üretim Operatörü

8131.88 Boya Üretim Sorumlusu

8131.87 Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi

3116.22 Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni

8154.31 Boya ve Apre Operatörü

7211.13 Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama

7131.02 Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)

7316.07 Boyacı (Daldırma İle)

7316.06 Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç)

7318.11 Boyacı (Giyecek)

7318.12 Boyacı (Örgü Yünü)

7316.08 Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç)

7131.08 Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu

7132.04 Boyacı-Metal

8131.43 Boyahane Tesis Takip İşçisi

8154.52 Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü

8154.08 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil

3122.31 Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)

8154.32 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)

7512.21 Boyoz Ustası

7211.15 Bozulabilir Döküm Kalıpçısı

6112.45 Böğürtlen Yetiştiricisi

3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)

1211.22 Bölge Koordinatörü (Banka)

1213.19 Bölge Müdürü

1214.03 Bölge Müdürü (Basın Yayın Kuruluşu)

1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör

2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi

7512.23 Börek Ustası

5221.28 Börekçi-Dükkan Sahibi

6111.61 Börülce Yetiştiricisi

8142.16 Branda Pvc Kaplama İşçisi

7126.13 Branşman

7314.26 Briket İmal İşçisi

8152.65 Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu

8152.59 Brode Makinesi Operatörü/Brodeci

2163.17 Brode Tasarımcısı

6111.40 Brokoli Yetiştiricisi

7126.17 Brülör Bakım Ve Onarımcısı

2511.04 BT Çözümleri Uzmanı

2511.09 BT İş Analisti

2511.10 BT İş Analizi Elemanı

2434.01 BT Satış Sorumlusu

6112.13 Budamacı

3422.46 Budokai-Do Antrenörü

3422.47 Budokai-Do Hakemi

3421.20 Budokai-do Sporcusu

7515.08 Buğday Eksperi

6111.03 Buğday Yetiştiricisi

6111.33 Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi

8182.06 Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi

8154.47 Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil

7523.23 Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama

9412.04 Bulaşıkçı (Stevard)

9412.07 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)

8342.06 Buldozer (Dozer) Operatörü

2310.31 Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2353.13 Bulgarca Öğretmeni

8160.09 Bulgur İmal İşçisi

8161.58 Bull Operatörü (Gıda)

7532.19 Bulmer Kesim Makinesi Operatörü

3513.07 Bulut Bilişim Uzmanı

8114.29 Bunker Operatörü (Hazır Beton)

8143.19 Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü

7115.19 Butaforcu (Sahne Sanatları)

8160.10 Buz İmal Makinesi Operatörü

3422.20 Buz Pateni Eğitmeni

3422.31 Buz Pateni Hakemi

5211.01 Büfeci

7523.01 Bükücü (Ağaç)

7523.24 Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç

7318.50 Bünyan Halı Dokumacısı

9112.11 Büro İşçisi

7421.15 Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

7421.28 Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni

4415.02 Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)

4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)

4110.03 Büro Memuru (Genel)

4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)

3411.01 Büro Memuru (Hukuk)

4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)

4312.02 Büro Memuru (Maliye)

4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)

4416.01 Büro Memuru (Personel)

4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)

4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)

4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)

3341.02 Büro Nezaretçisi

4110.08 Büro Yönetimi Elemanı

2320.10 Büro Yönetimi Öğretmeni-Ortaöğretim

3343.02 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı

6111.41 Bürüksel Lahanası Yetiştiricisi

1211.01 Bütçe Müdürü

2411.01 Bütçe Uzmanı

8181.34 Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü

3142.59 Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri

2521.06 Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı

0110.04 Büyükamiral(Deniz Kuvvetleri)

1112.25 Büyükelçi

1111.06 Büyükşehir Belediye Başkanı

8114.16 Büz İmal İşçisi

5120.20 Cağ Kebap Ustası