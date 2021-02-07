Aktüer kimdir? Ne iş yapar? Hangi eğitimi alır? Maaşı ne kadar olur? Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir? Gibi sorulara cevapları bulabilirsiniz.

Aktüer tanımı:

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan kişidir.

Aktüer Görev Tanımı:

Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.

– Sigorta yapılan insan, mal, eşya vb. ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarlarını hesaplar,

– Yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar,

– Sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir,

– Tablo ve grafiklere dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler,

– Yedek kaynak ve kar paylarını hesaplar,

– Sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlar,

Aktüerlik Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman:

– Bilgisayar,

– Hesap makinesi,

– Diğer büro malzemeleri,

– Poliçeler, hasar ve kıymet raporları,

– Sigorta tarifeleri ve tabloları,

– Finansal analiz raporları ve finansal tablolar,

– Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

Aktüer Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler:

Aktüer olmak isteyenlerin;

– Analitik düşünme gücüne sahip,

– Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı,

– Ayrıntıyla ilgilenmekten sıkılmayan,

– Dikkatli ve yeniliklere açık,

– Sabırlı,

– İnsanlarla iletişiminde sorun olmayan kimseler olmaları gerekir.

Aktüerin Çalışma Ortamı Ve Koşulları:

Aktüer; büro ortamında ve çeşitli kuruluşların sigortacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için aktif olarak diğer kuruluşlarda çalışan bireylerle ve çalışma arkadaşları ile iletişim halindedir. Birinci derecede sayısal verilerle uğraşır. Çalışma saatleri düzenli olup, hafta sonu çalışması ve fazla mesai yapılması söz konusudur.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler:

Meslek Eğitimi; Üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu “Aktüerya” bölümü ile Fen Fakültesi “Aktüerya Bilimleri” bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Mesleğin eğitimine başlayabilmek için;

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Aktüerya” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Süresi Ve İçeriği

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Aktüer” lisans diploması verilir.

Aktüerin Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Sigortacılık ve risk yönetimi ülkemizde hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların ortaya çıkması ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Buna paralel olarak bu alanda geniş bir istihdam alanı oluşmuştur. Bu piyasada çok önemli sayılabilecek rekabet yaşanmaktadır. Aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği için meslek elemanlarının işsiz kalma riski yoktur. Meslek elemanları, sigorta şirketlerinde, bankacılık sektöründe ve sosyal güvenlik kuruluşlarında iş bulabilirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Eğitim Sonrası Meslek mensupları çalıştıkları şirket ya da kurumlarda tecrübe ve pozisyonlarına bağlı olarak asgari ücretin 4-7 katı ücret kazanırlar.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilirler, araştırma görevlisi olabilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme Meslek elemanları; gösterdikleri performansa bağlı olarak aktüerlikten bulundukları sigorta ya da banka sistemi ile şirketin büyüklüğü finansal danışman, yönetici yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler.

Aktüer Meslek Kodu: 2120.01

Benzer Meslekler

– İktisatçı

– Ekonomist,

– İstatistikçi.

Kaynakça – Meslek elemanları, – Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/ – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

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