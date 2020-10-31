A Harfi ile başlayan Meslekler
A harfi ile başlayan 425 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgileri ( Tanımı, meslek kodu, görevinin tanımı, okul düzeyi) bulabilirsiniz.
A harfi ile başlayan 425 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgileri ( Tanımı, meslek kodu, görevinin tanımı, okul düzeyi) bulabilirsiniz.
|SIRA
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|1
|4110.05
|Abone İşleri Memuru
|2
|2320.95
|Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni
|3
|2221.27
|Acil Servis Hemşiresi
|4
|3258.02
|Acil Tıp Teknisyeni
|5
|2212.10
|Acil Tıp Uzmanı
|6
|3259.08
|Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı
|7
|6223.01
|Açık Deniz Balıkçısı
|8
|9333.13
|Açık Hava Depo Görevlisi
|9
|8121.02
|Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik
|10
|6111.34
|Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
|11
|7223.01
|Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|12
|3411.03
|Adalet Meslek Elemanı
|13
|2320.96
|Adalet Öğretmeni
|14
|2529.08
|Adli Bilişim Mühendisi
|15
|2212.50
|Adli Tıp Uzmanı
|16
|5419.02
|Afet Müdahale Elemanı
|17
|1112.30
|Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
|18
|8121.48
|Afinaj Operatörü
|19
|9510.03
|Afiş asıcısı
|20
|3154.04
|AFTN Memuru
|21
|2132.01
|Agronom (Tarım Bilimci)
|22
|8151.45
|Ağ Çile Makinesi İşçisi
|23
|8152.17
|Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|24
|8154.50
|Ağ Germe Makinesi İşçisi
|25
|3513.05
|Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)
|26
|3513.01
|Ağ Teknolojileri Elemanı
|27
|2523.01
|Ağ Teknolojileri Uzmanı
|28
|2521.03
|Ağ Veri Tabanı Yöneticisi
|29
|8172.01
|Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
|30
|6112.01
|Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)
|31
|7521.01
|Ağaç Değerlendiricisi
|32
|7521.05
|Ağaç Emprenye İşçisi
|33
|7115.04
|Ağaç Gemi Yapım İşçisi
|34
|7521.02
|Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede)
|35
|7523.02
|Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü
|36
|7523.03
|Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı
|37
|2141.05
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
|38
|2320.01
|Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim
|39
|3143.02
|Ağaç İşleri Teknikeri
|40
|3143.03
|Ağaç İşleri Teknisyeni
|41
|7115.05
|Ağaç Kayık Yapım İşçisi
|42
|6210.01
|Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü
|43
|7521.06
|Ağaç Kurutma İşçisi
|44
|7522.17
|Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
|45
|7522.39
|Ağaç Palet İmalatçısı
|46
|6210.02
|Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı)
|47
|8154.03
|Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)
|48
|5142.13
|Ağdacı
|49
|8211.16
|Ağır Silah Bakım Onarımcısı
|50
|2149.13
|Ağır Taşıma ve Kaldırma Denetmeni
|51
|3115.50
|Ağır Vasıta Test Kontrolörü
|52
|2261.01
|Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)
|53
|2261.02
|Ağız Patologu
|54
|3251.04
|Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri
|55
|3251.05
|Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
|56
|2261.03
|Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı
|57
|2310.01
|Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi
|58
|9213.01
|Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen)
|59
|7115.24
|Ahşap Ambalaj İşçisi
|60
|7316.17
|Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
|61
|7121.07
|Ahşap Çatı Ustası
|62
|7523.32
|Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
|63
|7115.06
|Ahşap Doğrama İmalatçısı
|64
|8219.14
|Ahşap Doğrama Montaj Elemanı
|65
|3435.01
|Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni
|66
|7115.01
|Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı
|67
|7115.27
|Ahşap Ev İmalat İşçisi
|68
|7115.28
|Ahşap Ev İmalatçısı
|69
|7115.30
|Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)
|70
|7115.34
|Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı
|71
|8219.16
|Ahşap İskelet Montaj Elemanı
|72
|7522.01
|Ahşap İskeletçi
|73
|7523.33
|Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
|74
|7523.21
|Ahşap İşleme Makineleri Operatörü
|75
|7523.35
|Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası
|76
|7522.10
|Ahşap Kakmacı
|77
|7114.20
|Ahşap Kalıpçı
|78
|7115.36
|Ahşap Kapı İmalatçısı
|79
|8172.18
|Ahşap Kaplama Pres Operatörü
|80
|7522.02
|Ahşap Karoserci
|81
|7522.09
|Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
|82
|5223.01
|Ahşap Malzemeler Satış Elemanı
|83
|7522.35
|Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı
|84
|7522.36
|Ahşap Mobilya İmalat Ustası
|85
|7522.14
|Ahşap Mobilya İmalatçısı
|86
|8219.15
|Ahşap Montaj Elemanı
|87
|7115.35
|Ahşap Restorasyonu Elemanı
|88
|7115.33
|Ahşap Süslemecisi
|89
|7115.03
|Ahşap Şekillendirmeci
|90
|7115.32
|Ahşap Tekne İmalat Ustası
|91
|7115.31
|Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)
|92
|2320.97
|Ahşap Teknolojisi Öğretmeni
|93
|3435.15
|Ahşap Teknolojisi Teknisyeni
|94
|7523.22
|Ahşap Tornacısı
|95
|7115.02
|Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
|96
|7522.42
|Ahşap Yakmacı
|97
|3112.35
|Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni
|98
|7115.22
|Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı
|99
|7122.08
|Ahşap Yer Döşemecisi
|100
|6112.43
|Ahududu Yetiştiricisi
|101
|3154.06
|AIMAİLEVHE Memuru
|102
|3521.09
|AIS Memuru
|103
|3422.48
|Aikido Antrenörü
|104
|3422.49
|Aikido Hakemi
|105
|3421.21
|Aikido Sporcusu
|106
|2635.14
|Aile Danışmanı
|107
|2320.02
|Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni
|108
|2211.02
|Aile Hekimi
|109
|1344.01
|Aile Hizmetleri Müdürü
|110
|2635.17
|Aile Sosyal Destek Personeli
|111
|2631.09
|Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti
|112
|2320.03
|Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
|113
|3412.04
|Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı
|114
|5245.03
|Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
|115
|5245.01
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|116
|5245.04
|Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı
|117
|7421.30
|Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı
|118
|7312.01
|Akordeon İmal İşçisi
|119
|8151.39
|Akrilik İplik Üretim İşçisi
|120
|7115.14
|Akrilik Tezgah Ustası
|121
|2659.03
|Akrobat
|122
|7319.04
|Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı)
|123
|7533.78
|Aksesuar Şefi (Tekstil)
|124
|5221.19
|Aktar (Baharatçı)
|125
|4222.03
|Aktivasyon Görevlisi
|126
|2655.01
|Aktör (Oyuncu)
|127
|2120.01
|Aktüer
|128
|2230.01
|Akupunktur Uzmanı
|129
|7124.01
|Akustik Tecritçisi
|130
|7412.27
|Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi
|131
|7412.29
|Akümülatör (Akü) İmal İşçisi
|132
|7412.03
|Akümülatör(Akü) İşçisi
|133
|6221.07
|Akvaryum Balıkları Üreticisi
|134
|7125.07
|Akvaryum Ustası
|135
|6221.04
|Alabalık Yetiştiricisi
|136
|5120.12
|Alakart Aşçısıhttp://ön lisans
|137
|5113.05
|Alan Kılavuzu
|138
|2359.01
|Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)
|139
|9901.01
|Alansız Ön Lisans
|140
|0110.18
|Albay (Hava Kuvvetleri)
|141
|0110.42
|Albay (Jandarma)
|142
|0110.17
|Albay (Kara Kuvvetleri)
|143
|0110.53
|Albay (Sahil Güvenlik)
|144
|0110.19
|Albay(Deniz Kuvvetleri)
|145
|8212.26
|Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi
|146
|7123.01
|Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
|147
|8114.15
|Alçı İmalat İşçisi
|148
|7123.08
|Alçı Levha Uygulayıcısı
|149
|3119.01
|Alçı Model Kalıp Teknisyeni
|150
|7314.01
|Alçı Model Kalıpçı
|151
|7123.09
|Alçı Sıva Uygulayıcısı
|152
|7314.27
|Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı
|153
|8114.39
|Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü
|154
|9329.34
|Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı
|155
|7532.33
|Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu
|156
|8152.68
|Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü
|157
|8114.32
|Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü
|158
|8183.40
|Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu
|159
|9329.35
|Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı
|160
|2212.51
|Alerji Uzmanı
|161
|8211.02
|Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri)
|162
|8212.15
|Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri)
|163
|8211.06
|Alıştırıcı-Montör (Deniz Motorları)
|164
|7233.03
|Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri)
|165
|8211.07
|Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri)
|166
|8211.01
|Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç)
|167
|8211.03
|Alıştırıcı-Montör (Maden Ocağı Makineleri)
|168
|7233.04
|Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri)
|169
|8211.04
|Alıştırıcı-Montör (Matbaa Makineleri)
|170
|8211.08
|Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları)
|171
|7233.02
|Alıştırıcı-Montör (Pedallı Araçlar)
|172
|8211.09
|Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri)
|173
|8211.10
|Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak Ve Deniz Türbinleri Hariç)
|174
|7232.01
|Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi)
|175
|8211.11
|Alıştırıcı-Montör (Uçak Motorları)
|176
|8211.05
|Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri)
|177
|2310.02
|Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|178
|2353.07
|Almanca Öğretmeni
|179
|3112.08
|Alt Yapı Teknisyeni
|180
|3113.25
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri
|181
|4211.04
|Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)
|182
|3131.32
|Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü
|183
|7313.20
|Altın Bilezik İmalatçısı
|184
|7422.15
|Altyapı Destek (Survey) Elemanı
|185
|7212.13
|Alüminotermit Kaynakçısı
|186
|8121.87
|Alüminyum Jant Makinesi Operatörü
|187
|7214.01
|Alüminyum Doğramacı
|188
|7213.28
|Alüminyum imalat işçisi
|189
|7212.41
|Alüminyum Kaynakçısı
|190
|7124.10
|Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı
|191
|8122.31
|Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü
|192
|7313.21
|Alyans İmalatçısı
|193
|8183.06
|Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi)
|194
|9321.04
|Ambalajcı (El İle)
|195
|8183.13
|Ambalajcı (Makine İle)
|196
|9321.12
|Ambalajlama işçisi (el ile)
|197
|9333.07
|Ambar İşçisi (Portör)
|198
|4321.06
|Ambar Sorumlusu
|199
|4321.12
|Ambar Şefi
|200
|4321.15
|Ambar/Depo Görevlisi
|201
|4321.14
|Ambarcı (Otomotiv)
|202
|4321.28
|Ambarcı (Tekstil)
|203
|4321.09
|Ambarcı (Tersane)
|204
|8322.04
|Ambulans Sürücüsü
|205
|9312.09
|Amele – demiryolu inşaatı ve bakımı
|206
|9213.02
|Amele-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
|207
|3256.03
|Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri
|208
|3256.04
|Ameliyathane Teknisyeni
|209
|2310.03
|Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|210
|8131.70
|Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi
|211
|8131.69
|Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi
|212
|8189.07
|Ampul İmal İşçisi
|213
|8131.68
|Ampul Solüsyon İlaç Hazırlama İşçisi
|214
|7222.02
|Anahtarcı (Çilingir)
|215
|2310.04
|Analitik Kimya Öğretim Üyesi
|216
|2131.15
|Anatomist
|217
|1112.15
|Anayasa Mahkemesi Başkanı
|218
|1112.29
|Anayasa Mahkemesi Raportörü
|219
|1112.16
|Anayasa Mahkemesi Üyesi
|220
|3259.06
|Anestezi Sağlık Teknikeri
|221
|3259.05
|Anestezi Teknisyeni
|222
|2320.98
|Anestezi ve Reanimasyon Öğretmeni
|223
|2212.11
|Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı
|224
|8131.80
|Anfo Üretim Tesis İşçisi
|225
|2513.03
|Animasyon Programcısı
|226
|2659.09
|Animatör-Eğlence Hizmetleri
|227
|3211.17
|Anjiografi Teknisyeni
|228
|4227.01
|Anketör
|229
|2655.02
|Anlatıcı
|230
|2656.03
|Anons Görevlisi
|231
|9629.14
|Anonsçu (Page Boy)
|232
|8122.01
|Anot Dökümcüsü
|233
|6112.08
|Antep Fıstığı Yetiştiricisi
|234
|3142.16
|Antepfıstığı Teknikeri
|235
|3339.01
|Antikacı
|236
|3422.02
|Antrenör
|237
|2310.05
|Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
|238
|2632.01
|Antropolog
|239
|2310.06
|Antropoloji Öğretim Üyesi
|240
|5153.02
|Apartman İdarecisi
|241
|8154.34
|Apre Hazırlama İşçisi
|242
|4323.08
|Apron Amiri
|243
|4323.09
|Apron Memuru
|244
|4323.07
|Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi
|245
|8157.04
|Ara Ütücü
|246
|7522.03
|Araba İmalat İşçisi (Ağaç)
|247
|8343.30
|Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü
|248
|4323.55
|Araç Filo Sorumlusu
|249
|4419.07
|Araç Kabul Görevlisi
|250
|1213.17
|Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
|251
|1213.16
|Araç Muayene İstasyon Amiri
|252
|3115.65
|Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni
|253
|4323.48
|Araç Takip Görevlisi (Kargo)
|254
|8343.28
|Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü
|255
|8343.29
|Araç Üstü Vinç Platform Operatörü
|256
|4323.56
|Araç Yükleme Operatörü
|257
|8131.40
|Aralıklı ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörü-Eczacılık ve Tuvalet Malzemeleri
|258
|8160.01
|Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör-Alkollü İçecekler)
|259
|5164.08
|Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni
|260
|5419.07
|Arama Kurtarma Teknisyeni
|261
|1213.18
|Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü
|262
|2310.07
|Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|263
|2353.06
|Arapça Öğretmeni
|264
|2312.16
|Araştırma Görevlisi
|265
|3359.20
|Araştırmacı
|266
|8332.01
|Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı)
|267
|2165.01
|Arazi Topoğrafı
|268
|8332.13
|Arazöz Şoförü
|269
|7121.01
|Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi
|270
|2163.33
|Arge Elemanı
|271
|1223.02
|Arge Şefi
|272
|7212.14
|Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı)
|273
|7115.29
|Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi
|274
|6123.01
|Arıcı
|275
|3142.11
|Arıcılık Teknikeri
|276
|3132.01
|Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
|277
|7212.31
|Ark Kaynakçısı
|278
|3135.04
|Ark Ocağı Operatörü
|279
|3135.03
|Ark Ocağı Sorumlusu
|280
|2632.05
|Arkeolog
|281
|2310.08
|Arkeoloji Öğretim Üyesi
|282
|7215.10
|Armadör İşçisi
|283
|1120.01
|Armatör
|284
|6112.44
|Armut Yetiştiricisi
|285
|7532.02
|Armül Ustası (El Tezgahı)
|286
|6112.46
|Aromatik Bitki Yetiştiricisi
|287
|2652.24
|Arp Sanatçısı
|288
|6111.09
|Arpa Yetiştiricisi
|289
|4415.01
|Arşiv Destek Elemanı
|290
|2621.03
|Arşivci
|291
|7533.47
|Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı
|292
|4414.01
|Arzuhalci
|293
|7412.33
|Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
|294
|7412.04
|Asansör Bakım ve Onarım Ustası
|295
|9629.05
|Asansör Görevlisi
|296
|9629.15
|Asansör Görevlisi (İnşaat)
|297
|7412.21
|Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı
|298
|7412.36
|Asansör Montaj İşçisi
|299
|7412.05
|Asansör Montaj Ustası
|300
|5412.01
|Asayiş Polisi
|301
|9311.11
|Asbest (amyant) çıkarım işçisi
|302
|8114.36
|Asbest Söküm Çalışanı
|303
|2263.05
|Asbest Söküm Uzmanı
|304
|7121.02
|Asfalt Çatı İşçisi
|305
|8342.35
|Asfalt Distribütör Operatörü
|306
|9312.04
|Asfalt İşçisi
|307
|8342.23
|Asfalt Kesme Makinesi Operatörü
|308
|8342.20
|Asfalt Plenti Operatörü
|309
|8342.30
|Asfalt Üretim Tesisi Operatörü
|310
|2642.15
|Asistan/Stajyer Muhabir
|311
|8154.04
|Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil)
|312
|8122.02
|Asitleme İşçisi (Daldırma İle)
|313
|3117.02
|Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları)
|314
|8122.35
|Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal)
|315
|7215.01
|Asma Köprü Kablo İşçisi
|316
|7214.10
|Asma Tavan Ustası (Metal)
|317
|6112.05
|Asma Yetiştiricisi
|318
|7318.65
|Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|319
|6111.57
|Aspir Yetiştiricisi
|320
|8156.01
|Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı)
|321
|0110.36
|Asteğmen (Hava Kuvvetleri)
|322
|0110.48
|Asteğmen (Jandarma)
|323
|0110.35
|Asteğmen (Kara Kuvvetleri)
|324
|0110.37
|Asteğmen(Deniz Kuvvetleri)
|325
|5161.01
|Astrolog
|326
|2111.01
|Astronom
|327
|0210.27
|Astsubay Çavuş (Jandarma)
|328
|0210.23
|Astsubay Başçavuş (Jandarma)
|329
|0210.31
|Astsubay Başçavuş (Sahil Güvenlik)
|330
|0210.06
|Astsubay Başçavuş(Deniz Kuvvetleri)
|331
|0210.05
|Astsubay Başçavuş(Hava Kuvvetleri)
|332
|0210.04
|Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri)
|333
|0210.35
|Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik)
|334
|0210.18
|Astsubay Çavuş(Deniz Kuvvetleri)
|335
|0210.17
|Astsubay Çavuş(Hava Kuvvetleri)
|336
|0210.16
|Astsubay Çavuş(Kara Kuvvetleri)
|337
|0210.22
|Astsubay Kıdemli Başçavuş (Jandarma)
|338
|0210.01
|Astsubay Kıdemli Başçavuş (Kara Kuvvetleri)
|339
|0210.30
|Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik)
|340
|0210.03
|Astsubay Kıdemli Başçavuş(Deniz Kuvvetleri)
|341
|0210.02
|Astsubay Kıdemli Başçavuş(Hava Kuvvetleri)
|342
|0210.26
|Astsubay Kıdemli Çavuş (Jandarma)
|343
|0210.34
|Astsubay Kıdemli Çavuş (Sahil Güvenlik)
|344
|0210.15
|Astsubay Kıdemli Çavuş(Deniz Kuvvetleri)
|345
|0210.14
|Astsubay Kıdemli Çavuş(Hava Kuvvetleri)
|346
|0210.13
|Astsubay Kıdemli Çavuş(Kara Kuvvetleri)
|347
|0210.24
|Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma)
|348
|0210.32
|Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Sahil Güvenlik)
|349
|0210.09
|Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Deniz Kuvvetleri)
|350
|0210.08
|Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Hava Kuvvetleri)
|351
|0210.07
|Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Kara Kuvvetleri)
|352
|0210.25
|Astsubay Üstçavuş (Jandarma)
|353
|0210.33
|Astsubay Üstçavuş (Sahil Güvenlik)
|354
|0210.12
|Astsubay Üstçavuş(Deniz Kuvvetleri)
|355
|0210.11
|Astsubay Üstçavuş(Hava Kuvvetleri)
|356
|0210.10
|Astsubay Üstçavuş(Kara Kuvvetleri)
|357
|0110.59
|Astteğmen (Sahil Güvenlik)
|358
|5120.10
|Aşçı
|359
|5120.03
|Aşçı (Özel Hizmet)
|360
|5120.13
|Aşçı (Yöresel Mutfak)
|361
|9412.01
|Aşçı Yamağı (Çırağı)
|362
|5120.22
|Aşçı Yardımcısı
|363
|3434.01
|Aşçıbaşı
|364
|3434.05
|Aşçıbaşı Yardımcısı
|365
|6113.15
|Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları)
|366
|7314.21
|Aşındırıcı Bez İşçisi
|367
|5164.01
|At Antrenörü
|368
|9332.06
|At Arabası Sürücüsü
|369
|3422.50
|At Start Görevlisi
|370
|6121.19
|At Yetiştiricisi
|371
|6121.01
|Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı
|372
|8182.02
|Ateşçi (Buharlı Lokomotif)
|373
|7542.01
|Ateşçi (Dinamitçi)
|374
|1112.01
|Ateşe
|375
|3421.11
|Atıcı
|376
|3422.11
|Atıcılık Antrenörü
|377
|8182.01
|Atık Isı Kazanı Operatörü
|378
|9612.01
|Atık Toplayıcısı
|379
|2133.03
|Atık Yöneticisi
|380
|3132.11
|Atıksu Arıtma Operatörü
|381
|3132.10
|Atıksu Pompa Operatörü
|382
|8152.63
|Atkılı Örme Operatörü
|383
|3421.14
|Atlet
|384
|3422.24
|Atletizm Antrenörü (Atlama)
|385
|3422.25
|Atletizm Antrenörü (Koşu)
|386
|3422.14
|Atletizm antrenörü (atma)
|387
|3421.18
|Atlı Cirit Sporcusu
|388
|7115.07
|Atölye Marangozu
|389
|5223.02
|Av Malzemeleri Satış Elemanı
|390
|7222.13
|Av Tüfeği İmal İşçisi
|391
|7222.14
|Av Tüfeği Montaj İşçisi
|392
|2263.01
|Av Ve Yaban Hayatı Teknikeri
|393
|6224.01
|Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)
|394
|7315.29
|Avize İmalatçısı
|395
|6112.42
|Avokado Yetiştiricisi
|396
|2421.05
|Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı
|397
|2611.02
|Avukat
|398
|9329.23
|Ayakçı (Tekstil)
|399
|9510.02
|Ayakkabı Boyacısı
|400
|7536.30
|Ayakkabı El Montajcısı
|401
|7536.32
|Ayakkabı Finisajcısı
|402
|7536.02
|Ayakkabı İmalatçısı
|403
|7536.04
|Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)
|404
|8156.02
|Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı)
|405
|7536.28
|Ayakkabı Modelisti
|406
|8156.06
|Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü
|407
|8156.07
|Ayakkabı Taban Boyacısı
|408
|3122.05
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri
|409
|7536.03
|Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı
|410
|3122.03
|Ayakkabı Üretimi Teknisyeni
|411
|7536.05
|Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi
|412
|2320.99
|Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni
|413
|3139.13
|Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni
|414
|5223.03
|Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı
|415
|5221.12
|Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi
|416
|7222.16
|Ayarcı (Av Tüfeği)
|417
|6111.10
|Ayçiçeği Yetiştiricisi
|418
|5223.04
|Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı
|419
|3118.01
|Aydınlatma Teknik Ressamı
|420
|9329.07
|Ayıklama bandı işçisi – et ve balık ürünleri
|421
|8160.02
|Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle)
|422
|8112.01
|Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden
|423
|8212.11
|Ayırıcı Test Ve Montaj Elemanı (Trafo)
|424
|7316.05
|Ayna Sırcısı
|425
|2230.02
|Ayurveda Uygulayıcısı
3 thoughts on “A Harfi ile başlayan Meslekler”
Meslekleri böyle detaylı paylaşmanız çok güzel olmuş.
çok işimi gördü teşekkür ederim
Güzel Çalışma olmuş emeği geçenlere teşekkürler.