87. MEDAK Toplantısı Yapıldı.

İŞKUR, MEB, MYK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, KOSGEB temsilcilerinden oluşan 87. Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Genel Müdür Vekilimiz Bekir Aktürk başkanlığında toplandı.

Meslek Danışma Komisyonu toplantısında Genel Müdür Vekili Bekir Aktürk, 1992 yılından bu yana birçok kurum ve kuruluş ile koordinasyon içerisinde görevini sürdüren Komisyonun, çalışma hayatına henüz başlamamış gençlerin mesleklere dair genel bilgi sahibi olmasına ilişkin çok önemli bir işlevi bulunduğunu söyledi. Aktürk, İŞKUR’a başvurarak bilgi almak isteyen gençlere yönelik 973 dosya bulunduğunu belirterek, yakın bir dönemde Meslek Bilgi Dosyalarının dijitalliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Meslek Bilgi Dosyalarının ortak kararla onaylanmasının bu dosyaların güvenirliliğini artırdığını vurgulayan Aktürk, mesleki bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin konuların bu komisyon eliyle gözden geçirildiğini belirtti. Ayrıca komisyon üyesi kurum/kuruluşların ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları çalışmaları da MEDAK’ ta paylaşmalarının kurumlar arası bilgi akışını sağladığına dikkat çekti.

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temür ise diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerine katkı ve destekleri için teşekkür ederek, toplantının verimli geçmesi için gereken katkıyı sunacaklarını ifade etti.

Toplantıda, meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirmek amacıyla üzerinde çalışılan 11 Meslek Bilgi Dosyası komisyon kararıyla onaylandı.

Kaynak: www.iskur.gov.tr

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